Будущий соперник "сине-желтых" располагает оптимальным составом. Среди вызванных – Эдин Джеко и Миралем Пьянич.
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Вратари: Ибрахим Шехич (Коньяспор, Турция), Никола Василь (Санкт-Паули, Германия), Кенан Пирич (Атромитос, Греция).
Защитники: Бранимир Ципетич (Локомотива, Хорватия), Матео Сушич (ЧФР, Румыния, Юсуф Газибегович (Штурм, Австрия), Сеад Колашинац (Арсенал, Англия), Эльдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба – Ференцварош, Венргия), Анел Ахмедходжич (Мальме, Швеция), Деннис Хаджикадунич (Ростов, Россия), Синиша Саничанин (Партизан, Сербия), Александар Йовичич (Горица, Хорватия), Айдин Нукич (Тузла).
Полузащитники: Амир Хаджиахметович (Коньяспор, Турция), Стипе Лончар (Ференцварош, Венргия), Миралем Пьянич (Бешикташ, Турция), Амер Гояк (Динамо З, Хорватия), Гойко Цимирот (Стандард, Бельгия), Марко Вранчич (Сток Сити, Англия), Мирослав Стеванович (Серветт, Швейцария), Ади Налич (Мальме, Швеция), Алмедин Зилькич (Олимпия, Словения).
Нападающие: Эдин Джеко (Интер, Италия), Лука Менало (Динамо З, Хорватия), Эрмедин Демирович (Фрайбург, Германия), Смаил Превляк (Эйпен, Бельгия).
Заявка сборной Боснии и Герцеговины
Боснийцы в октябре проведут два матча отбора: 9 октября с Казахстаном в Нур-Султане и 12 октября с Украиной во Львове.