Футбольні вболівальники вже можуть придбати квитки на матч онлайн. Ціни на перепустки складають 250 – 1000 гривень. Одна людина може придбати не більше 4 квитків.

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Для купівлі квитків необхідно ввести свої особисті дані: ПІБ, серію і номер паспорта, номер телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки. Після оплати на електронну адресу замовника надійде іменний електронний квиток (для кожної особи окремо). Зазначається, що квитки обміну та поверненню не підлягають.

При вході на стадіон потрібно мати документ, який посвідчує особу. Також на стадіоні потрібно буде дотримуватися усіх санітарних норм та правил.

Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня, стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45.