Фінляндія, Вейкауссліга, 27-й тур
Інтер Турку – Сейнайокі – 2:5
Голи: Каллман, 54, Енгстрем, 71 – Нгуекам, 16, 32, 39, 89, Вольштиньскі, 90+2
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Український півзахисник Денис Олійник вдало завершив сезон чемпіонату Фінляндії. В останньому матчі його команда розгромила Інтер Турку та гарантувала собі "бронзові" нагороди.
Олійник зробив важливий внесок у здобуття нагород. У 26 матчах він забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.