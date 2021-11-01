Фінляндія, Вейкауссліга, 27-й тур

Інтер Турку – Сейнайокі – 2:5

Голи: Каллман, 54, Енгстрем, 71 – Нгуекам, 16, 32, 39, 89, Вольштиньскі, 90+2

Цікаво Спеція поступається, Коваленко з непоганою оцінкою, бенефіс Влаховіча

Український півзахисник Денис Олійник вдало завершив сезон чемпіонату Фінляндії. В останньому матчі його команда розгромила Інтер Турку та гарантувала собі "бронзові" нагороди.

Олійник зробив важливий внесок у здобуття нагород. У 26 матчах він забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.