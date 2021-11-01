Президент СК Днепр-1 Юрий Береза заверил, что не будет мешать Артему Довбику перейти в более сильный клуб. Единственное условие – клуб должен получить выгодное предложение.

Кстати Первая, вторая, третья – Беседин рассказал, куда тратит заработанные футболом деньги

Предложения были, например, турецкий Трабзонспор интересовался Довбыком, но СК Днепр-1 не устроила финансовая сторона вопроса. Артем является важным игроком основного состава команды и стоит гораздо больше, чем было предложено, но мы открыты к действительно выгодным предложениям,

– сказал Береза.

СК Днепр-1 надеется, что Артём доиграет сезон 2021/22 в составе днепрян, но если клуб получит достойное предложение и игрок проявит желание, то позволит ему уйти уже во время зимнего трансферного окна.

Напомним, гол Довбыка вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020. После этого к нему стали проявлять внимание зарубежные клубы.