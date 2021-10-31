Бєсєдін знає багато прикладів, коли футболісти заробляли багато грошей, а після завершення кар'єри залишались ні з чим. Він не планує повторювати їхній шлях та вже думає про майбутнє.

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Вкладаю зараз, поки є можливість. В основному це нерухомість. Вважаю, це найстабільніше, що є зараз. Це апартаменти, квартири в Києві, за кордоном. Просто купив, зробив ремонт, здав в оренду і забув. І тобі просто "капає". З'явилося ще – взяв другу, третю, четверту, п'яту,

– розповів Артем.

Нагадаємо, у матчі проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 Артем отримав складну травму, яка надовго залишила його поза футбольним полем.

Зараз він проходить реабілітацію, але його повернення варто чекати лише у наступному році.