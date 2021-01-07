Капітан Динамо красиво привітав вболівальників із святом.

Хавбек Динамо та збірної України Сергій Сидорчук привітав українців із Різдвом. Відповідне відео футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Футболіст проголосив вітання разом із своєю дружиною. Подружжя було вбране у красиві вишиванки.

"З Різдвом Христовим!", – підписав Сидорчук своє відеозвернення.

Зазначимо, у поточному сезоні капітан Динамо зіграв у 18 матчах та відзначився 1 асистом.