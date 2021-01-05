Битва з чемпіонами світу та Євро-2020: календар матчів збірної на 2021 рік
У 2021 році на фанатів збірної України чекає багато захоплюючих поєдинків.
Українська асоціація футболу опублікувала календар матчів збірної України на 2021 рік.
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Першим поєднинком для підопічних Шевченка стане матч відбору на ЧС-2022 зі збірною Франції, а потім збірна спробує продовжити чудову переможну традицію на Арені Львів.
Повний перелік матчів "жовто-синіх" у цьому році виглядає так:
- 24 березня Франція – Україна, відбір на ЧС-2022
- 28 березня Україна – Фінляндія, відбір на ЧС-2022
- 31 березня Україна – Казахстан, відбір на ЧС-2022
Товариський матч: дата та суперник уточнюються
- 13 червня Нідерланди – Україна, Євро-2020, груповий етап
- 17 червня Україна – Північна Македонія, Євро-2020, груповий етап
- 21 червня Україна – Австрія, Євро-2020, груповий етап
- 1 вересня Казахстан – Україна, відбір на ЧС-2022
- 4 вересня Україна – Франція, відбір на ЧС-2022
Товариський матч: дата та суперник уточнюються
- 9 жовтня Фінляндія – Україна, відбір на ЧС-2022
- 12 жовтня Україна – Боснія і Герцеговина, відбір на ЧС-2022
Товариський матч: дата та суперник уточнюються
- 16 листопада Боснія і Герцеговина – Україна, відбір на ЧС-2022
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