Капитан Динамо красиво поздравил болельщиков с праздником.

Хавбек Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук поздравил украинцев с Рождеством. Соответствующее видео футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

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Футболист провозгласил приветствие вместе со своей женой. Супруги были одеты в красивые вышиванки.

"С Рождеством Христовым!", – подписал Сидорчук свое видеообращение.

Отметим, в текущем сезоне капитан Динамо сыграл в 18 матчах и отметился 1 ассистом.