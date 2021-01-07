Сидорчук в вышиванке трогательно поздравил украинцев с Рождеством
Капитан Динамо красиво поздравил болельщиков с праздником.
Хавбек Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук поздравил украинцев с Рождеством. Соответствующее видео футболист опубликовал на своей странице в Instagram.
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Футболист провозгласил приветствие вместе со своей женой. Супруги были одеты в красивые вышиванки.
"С Рождеством Христовым!", – подписал Сидорчук свое видеообращение.
Отметим, в текущем сезоне капитан Динамо сыграл в 18 матчах и отметился 1 ассистом.
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