За словами Остапа Маркевича, він помітив Сергія Сидорчука ще у першому матчі футболіста. Він навіть радив батькові, який тоді очолював Металіст, здійснити трансфер хавбека.

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Відкрию секрет. Після першої його гри за запорізький Металург я дуже наполягав, щоб батько взяв його до Металіста. Але не вийшло,

– сказав Маркевич-молодший.

Нагадаємо, Сергій Сидорчук перейшов у Динамо у 2013 році. З того часу йому вдалося стати капітаном команди, зіграти 275 матчів за киян, забити 20 голів та віддати 18 результативних передач.

Нагадаємо, Сидорчук також отримав виклик на матчі збірної України проти Болгарії та Боснії, які відбудуться 11 та 16 листопада відповідно.