На думку колишнього голкіпера Шахтаря та збірної України, а нині наставника Вереса Юрія Вірта, Луніну варто подумати про зміну клубу. У гіршому випадку йому ще довго доведеться задовольнятися місцем на лаві запасних.

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Йому потрібна постійна ігрова практика, за хороші тренування у збірну не викликатимуть. Навіть за такий клуб, як Реал, не варто триматися, щоби все життя просидіти на лавці другим воротарем. Думаю, Андрій правильно зробить, якщо змінить команду. Нехай і слабшу, зате таку, де матиме постійну практику, де зростатиме, прогресуватиме як воротар,

– переконаний Вірт.

Нагадаємо, Лунін перейшов у мадридський Реал влітку 2018 року, але за цей час провів за команду лише 1 матч. Минулого року Зідан поставив Андрія на кубковий матч проти скромного Алькояно. "Вершкові" сенсаційно поступилися нижчому за класом супернику та покинули турнір.

З початку сезону у ЗМІ лунають чутки, що Лунін не хоче бути другим номером та готовий розглянути пропозиції інших клубів.