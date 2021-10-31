По словам Остапа Маркевича, он заметил Сергея Сидорчука еще в первом матче футболиста. Он даже советовал отцу, который тогда возглавлял Металлист, совершить трансфер хавбека.

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Открою секрет. После первой его игры за запорожский Металлург я очень настаивал, чтобы отец взял его в Металлист. Но не получилось,

– сказал Маркевич-младший.

Напомним, Сергей Сидорчук перешел в "Динамо" в 2013 году. С того времени ему удалось стать капитаном команды, сыграть 275 матчей за киевлян, забить 20 голов и отдать 18 результативных передач.

Напомним, Сидорчук также получил вызов на матчи сборной Украины против Болгарии и Боснии, которые состоятся 11 и 16 ноября соответственно.