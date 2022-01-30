В інтерв'ю Ігорю Бурбасу Алієв заявив про те, що Ігор Суркіс досі винен йому гроші. Футболіст не бачив президента Динамо 6 років, але найближчим часом хоче зустрітися та обговорити це питання.

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Щоправда, суму колишній футболіст називати не захотів. Він заявив, що колись Динамо не заплатило йому зарплату за три місяці, але скільки саме – не сказав, щоб не провокувати активне обговорення його заробітків.

Наші люди дивляться, хто скільки заробляє, за що заробляє. Кажуть: "Якого хр*на їм платити такі гроші?" Хто вам заважав піти грати у футбол? Ви, диванні експерти, дятли, сидите і рахуєте, хто скільки заробляє,

– сказав Алієв.

Нагадаємо, Алієв завершив професійну футбольну кар'єру 6 років тому. З того часу виступав за аматорські команди, пробував себе у ролі тренера, а зараз веде блог на ютуб.