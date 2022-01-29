Втім, футболіст вирішив прийняти новий виклик та спробувати сили у новому чемпіонаті. У вересні 2021 року його придбала польська Легія. Його трансфер обійшовся полякам у 900 тисяч євро.

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Як розповіла дружина хавбека Карина, бажання нових висот – не єдина причина, чому Ігор змінив команду. На рішення про подальший розвиток кар'єри вплинув і Сергій Ребров, який пішов з Ференцвароша через конфлікт з керівництвом.

Переїзд був спонтанним, швидким, буквально за декілька днів. Те, що пішов Сергій Станіславович, зіграло велику роль. Легія – хороша команда і для нього це крок уперед,

– сказала Карина.

Контракт Харатіна з Легією розрахований до 30 червня 2024 року. Зараз справи чинного чемпіона Польщі йдуть не надто добре: після 19 турів команда має в активі лише 15 очок та перебуває на передостанньому місці у турнірній таблиці.