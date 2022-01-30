В интервью Игорю Бурбасу Алиев заявил о том, что Игорь Суркис до сих пор должен ему деньги. Футболист не видел президента Динамо 6 лет, но в ближайшее время хочет встретиться и обсудить этот вопрос.

Интересно Харатин ушел из Ференцвароша из-за Реброва – жена футболиста рассказала подробности

Правда, сумму бывший футболист называть не захотел. Он заявил, что когда-то Динамо не заплатило ему зарплату за три месяца, но сколько именно – не сказал, чтобы не провоцировать активное обсуждение его заработков.

Наши люди смотрят кто сколько зарабатывает, за что зарабатывает. Говорят: "Какого хр*на им платить такие деньги?" Кто вам мешал играть в футбол? Вы, дивные эксперты, дятлы, сидите и считаете, кто сколько зарабатывает,

– сказал Алиев.

Напомним, Алиев завершил профессиональную футбольную карьеру 6 лет назад. С тех пор выступал за любительские команды, пробовал себя в роли тренера, а сейчас ведет блог на ютуб.