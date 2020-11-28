Вже незабаром Союз європейських футбольних асоціацій має надати мотиваційну частину рішення про зарахування збірній України технічної поразки у матчі 6-го туру Ліги націй.

УЄФА надасть мотиваційну частину рішення про технічну поразку "жовто-синіх" у поєдинку Швейцарія – Україна до 30 листопада, повідомляє ТК Футбол.

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Зазначимо, що після отримання цього документу у футбольної асоціації України буде 10 днів, щоб подати апеляцію. В УАФ вже заявляли, що мають намір звертатись у Спортивний арбітражний суд для оскарження рішення.

Нагадаємо, що збірна України через рішення УЄФА про технічну поразку Швейцарії опустилася у Лізі націй до дивізіону В.