Уже вскоре Союз европейских футбольных ассоциаций должен предоставить мотивационную часть решения о техническом поражении сборной Украины в матче 6-го тура Лиги наций.

УЕФА предоставит мотивационную часть решения о техническом поражении "желто-синих" в поединке Швейцария – Украина до 30 ноября, сообщает ТК Футбол.

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Отметим, что после получения этого документа у футбольной ассоциации Украины будет 10 дней, чтобы подать апелляцию. В УАФ уже заявляли, что намерены обращаться в Спортивный арбитражный суд для обжалования решения.

Напомним, что сборная Украины из-за решения УЕФА о техническом поражении Швейцарии опустилась в Лиге наций в дивизион В.