Союз європейських футбольних асоціацій вже найближчим часом повідомить своє рішення щодо скасованого матчу 6-го туру Ліги націй між Швейцарією та Україною.

Апеляційний комітет УЄФА ухвалить рішення щодо скасованого матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України у середу, 25 листопада, повідомляє Футбол24. Україна своєю грою заслужила залишитися у вищому дивізіоні Ліги націй, – Шевченко Засідання комітету у відеорежимі розпочнеться о 13:00. Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй заборонила проводити влада кантону Люцерн через ніби-то спалах коронавірусу у таборі збірної України. УЄФА спочатку дозволив проводити поєдинок, оскільки в заявці "жовто-синіх" була необхідна за регламентом кількість здорових гравців. Згодом УЄФА скасував матч, його долю визначатиме Апеляційний комітет УЄФА.