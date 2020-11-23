Союз европейских футбольных ассоциаций уже в ближайшее время сообщит свое решение относительно отмененного матча 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной.

Апелляционный комитет УЕФА примет решение о отмененного матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины в среду, 25 ноября, сообщает Футбол24. Украина своей игрой заслужила остаться в высшем дивизионе Лиги наций, – Шевченко Заседание комитета по видеосвязи начнется в 13:00. Напомним, матч 6-го тура Лиги наций запретили проводить власти кантона Люцерн из-за якобы вспышки коронавируса в лагере сборной Украины. УЕФА сначала разрешил проводить поединок, поскольку в заявке "желто-синих" было необходимое по регламенту количество здоровых игроков. Впоследствии УЕФА отменил матч, его судьбу будет определять Апелляционный комитет УЕФА.