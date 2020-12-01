Союз европейских футбольных ассоциаций предоставил УАФ мотивационную часть решения о техническом поражении сборной Украины в матче 6-го тура Лиги наций.

Украинская ассоциация футбола получила от УЕФА мотивационную часть решения о техническом поражении сборной Украины в матче 6-го тура Лиги наций, сообщает Футбол NEWS.

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УЕФА считает, что УАФ должна была предусмотреть потенциальную необходимость полной замены команды после того, как в расположении "желто-синих" были положительные тесты в Германии.

УАФ изучает предоставленные документы и готовит иск в Спортивный арбитражный суд. Для апелляции в суд Лозанны УАФ имеет 10 дней.

Напомним, через несколько положительных тестов в сборной Украины врач кантона Люцерн запретил матч, а всю делегацию "желто-синих" отправил на карантин. Сначала УЕФА давал разрешение на проведение игры, ведь в Украине было нужное количество игроков. Впоследствии УЕФА отменил матч, а Апелляционный комитет европейского футбольного союза присудил нашей сборной поражение. Таким образом, в Лиге наций Украина понизится в лигу В, а Швейцария без единой победы останется в элитном дивизионе.