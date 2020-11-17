Швейцария и Украина сегодня не сыграют, – официальное решение
Матч 6 тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной сегодня не состоится. Такое решение приняли власти кантона Люцерн. Дальнейшую судьбу поединка решит УЕФА.
УЕФА сообщил, что матч между Швейцарией и Украиной, который должен был начаться сегодня в 21:45, не состоится, сообщает УАФ.
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Несмотря на то, что и УЕФА, и Швейцарская Ассоциация футбола были готовы к проведению матча, департамент здравоохранения кантона Люцерн решил перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины.
Теперь решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.
Напомним, что для сохранения прописки в элите Лиги наций подопечным Андрея Шевченко хватает ничейного результата в матче со Швейцарией.
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