Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с исполнителями, которые смогут выйти на поле в решающем матче Лиги наций против Швейцарии.

Стала известной заявка национальной сборной Украины на матч со Швейцарией, сообщает официальный сайт УАФ.

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Отметим, что положительный тест на COVID-19 сдали 7 исполнителей: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Дмитрий Ризнык, Эдуард Соболь и Евгений Макаренко.

Следовательно, в заявку попали все игроки, которые прибыли в расположение сборной, среди них и представители молодежки – Александр Назаренко, Сергей Булеца и Георгий Судаков.

Выйти на поле в матче против Швейцарии смогут следующие исполнители:

Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив.

Защитники: Илья мешкотно, Сергей Кривцов, Евгений Чеберко, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Назаренко, Руслан Малиновский, Марлос, Георгий Судаков, Игорь Харатин, Сергей Булеца, Александр Зинченко, Александр Зубков.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

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Напомним, матч 6 тура Лиги наций Швейцария – Украина состоится уже сегодня, 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Для сохранения прописки в элитном дивизионе Лиги наций подопечным Андрея Шевченко нужно одержать как минимум ничейный результат.