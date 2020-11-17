Союз європейських футбольних асоціацій дав офіційне пояснення щодо скасованого матчу 6 туру Ліги націй між Швейцарією та Україною.

Вирішальний поєдинок 6 туру Ліги націй Швейцарія – Україна не відбудеться взагалі, констатує УЄФА у спеціальному релізі.

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Команду Андрія Шевченка головний лікар кантону Люцерн відправив на карантин, а УАФ заявив про неможливість зібрати повністю нову команду у найближчі два дні. Відтак, доля прописки в елітному дивізіоні Ліги націй вирішуватиме не результат на футбольному полі, а Дисциплінарний комітет УЄФА.

Нагадаємо, матч Швейцарія – Україна, який мав розпочатися сьогодні о 21:45 і в якому "жовто-синіх" влаштовувала нічия, був скасований владою кантону Люцерн через нові випадки захворювання COVID-19 в таборі збірної України.

Попри захворювання у розпорядженні Шевченка все ж була потрібна кількість гравців для проведення матчу (регламент передбачає мінімум 13), а УЄФА дав дозвіл на проведення поєдинку. Втім, це не переконало головного лікаря кантону Люцерн, тому місцева влада заборонила проводити матч, а всіх підопічних Шевченка відправила на карантин.