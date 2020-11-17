Союз европейских футбольных ассоциаций дал официальное объяснение касаемо отмененного матча 6 тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной.

Решающий поединок 6 тура Лиги наций Швейцария – Украина не состоится вообще, констатирует УЕФА в специальном релизе.

Швейцария – Украина: Малиновский, Мораес и Кривцов сдали положительный тест на COVID-19

Команду Андрея Шевченко главный врач кантона Люцерн отправил на карантин, а УАФ заявил о невозможности собрать полностью новую команду в ближайшие два дня. Следовательно, судьбу прописки в элитном дивизионе Лиги наций решыт не результат на футбольном поле, а Дисциплинарный комитет УЕФА.

Напомним, матч Швейцария – Украина, который должен был начаться сегодня в 21:45 и в котором "желто-синих" устраивала ничья, был отменен властями кантона Люцерн из-за новых случаев заболевания COVID-19 в лагере сборной Украины.

Несмотря заболевания в распоряжении Шевченко все же было нужное количество игроков для проведения матча (регламент предусматривает минимум 13), а УЕФА дал разрешение на проведение поединка. Впрочем, это не убедило главного врача кантона Люцерн, поэтому местные власти запретили проводить матч, а всех подопечных Шевченко отправила на карантин.