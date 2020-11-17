Швейцария – Украина: матч не состоится вообще, его судьбу решит УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций дал официальное объяснение касаемо отмененного матча 6 тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной.
Решающий поединок 6 тура Лиги наций Швейцария – Украина не состоится вообще, констатирует УЕФА в специальном релизе.
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Команду Андрея Шевченко главный врач кантона Люцерн отправил на карантин, а УАФ заявил о невозможности собрать полностью новую команду в ближайшие два дня. Следовательно, судьбу прописки в элитном дивизионе Лиги наций решыт не результат на футбольном поле, а Дисциплинарный комитет УЕФА.
Напомним, матч Швейцария – Украина, который должен был начаться сегодня в 21:45 и в котором "желто-синих" устраивала ничья, был отменен властями кантона Люцерн из-за новых случаев заболевания COVID-19 в лагере сборной Украины.
Несмотря заболевания в распоряжении Шевченко все же было нужное количество игроков для проведения матча (регламент предусматривает минимум 13), а УЕФА дал разрешение на проведение поединка. Впрочем, это не убедило главного врача кантона Люцерн, поэтому местные власти запретили проводить матч, а всех подопечных Шевченко отправила на карантин.
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