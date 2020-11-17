Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не сможет помочь команде в сверхважном поединке последнего тура Лиги наций против Швейцарии, защитник Сергей Кривцов и форвард Жуниор Мораес – под вопросом.

В расположении национальной сборной Украины новые случаи заболевания COVID-19, сообщает УАФ.

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Сегодня утром команда получила результаты ПЦР-тестирования, которое проводилось накануне. Положительный результат обнаружили у Руслана Малиновского, Жуниора Мораеса, Сергея Кривцова и тренера по физподготовке Ивана Баштового.

Отметим, что Кривцов и Мораес недавно переболели COVID-19 и имеют в организме антитела, которые на данный момент сводят возможность заболеть к нулю. В УЕФА учли этот факт и позволили Кривцову и Мораесу принять участие в матче, но местные власти против участия игроков в командных событиях. Сейчас продолжается совещание между УЕФА и местными властями кантона Люцерн.

Отметим, что ранее положительный тест на COVID-19 сдали Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Дмитрий Ризнык, Эдуард Соболь и Евгений Макаренко.

Напомним, матч 6 тура Лиги наций Швейцария – Украина состоится уже сегодня, 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Для сохранения прописки в элитном дивизионе Лиги наций подопечным Андрея Шевченко нужно одержать как минимум ничейный результат.