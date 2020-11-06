Збірна Швейцарії 6 листопада оголосила список футболістів, які викликані для підготовки до матчів у листопаді. Швецарія проведе товариський матч з Бельгією (11 листопада) та два поєдинки Ліги націй – з Іспанією (14 листопада) та Україною (17 листопада).

Головний тренер збірної Швейцарії Владимир Петкович викликав 24-х футболістів для підготовки до найближчих матчів своєї команди. Про це повідомляє офіційний сайт Швейцарської футбольної асоціації.

До речі Без лідерів, але із Сане: Німеччина оголосила склад на матч з Україною в Лізі націй

Склад збірної Швейцарії

Воротарі: Ян Зоммер ("Боруссія" М, Німеччина), Івон Мвого ("Лейпциг", Німеччина), Грегор Кобель ("Штутгарт", Німеччина).

Захисники: Мануель Аканджі ("Боруссія" Д, Німеччина), Лоріс Беніто ("Бордо", Франція), Сильван Відмер, Ерай Кюмарт (обидва – "Базель"), Ніко Ельведі ("Боруссія" М, Німеччина), Джордан Лотомба ("Ніцца", Франція), Бечірі Омерагич ("Цюрих"), Рікардо Родрігес ("Торіно", Італія), Фабіан Шер ("Ньюкасл", Англія).

Півзахисники: Едімілсон Фернандеш ("Майнц", Німеччина), Ремо Фройлер ("Аталанта", Італія), Маріо Гавранович ("Динамо" З, Хорватія), Адмір Мехмеді, Ренато Штеффен (обидва – "Вольфсбург", Німеччина), Джердан Шакірі ("Ліверпуль", Англія), Рубен Варгас ("Аугсбург", Німеччина), Граніт Джака ("Арсенал", Англія), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва – "Айнтрахт" Ф, Німеччина).

Нападники: Харіс Сеферович ("Бенфіка", Португалія), Брель Емболо ("Боруссія" М, Німеччина).

#mission21

Aufgebot / Sélection / Convocazione





12.11, 19h00, Thun

SRF 2, RTS 2, RSI La 2

https://t.co/0gYiELnZcu





16.11, 21h00, Caen

SRF 2, RTS 2, RSI La 2



https://t.co/AeHvUVv9wn pic.twitter.com/rW8D93IePb — Nati (@SFV_ASF) November 6, 2020

Поєдинок у групі А4 Ліги націй між збірними Швейцарії та України відбудеться 17 листопада в Люцерні. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. У вересні Україна перемогла Швейцарію у Львові з рахунком 2:1.