Швейцарія оголосила заявку на матчі з Україною та Іспанією в Лізі націй
Збірна Швейцарії 6 листопада оголосила список футболістів, які викликані для підготовки до матчів у листопаді. Швецарія проведе товариський матч з Бельгією (11 листопада) та два поєдинки Ліги націй – з Іспанією (14 листопада) та Україною (17 листопада).
Головний тренер збірної Швейцарії Владимир Петкович викликав 24-х футболістів для підготовки до найближчих матчів своєї команди. Про це повідомляє офіційний сайт Швейцарської футбольної асоціації.
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Склад збірної Швейцарії
Воротарі: Ян Зоммер ("Боруссія" М, Німеччина), Івон Мвого ("Лейпциг", Німеччина), Грегор Кобель ("Штутгарт", Німеччина).
Захисники: Мануель Аканджі ("Боруссія" Д, Німеччина), Лоріс Беніто ("Бордо", Франція), Сильван Відмер, Ерай Кюмарт (обидва – "Базель"), Ніко Ельведі ("Боруссія" М, Німеччина), Джордан Лотомба ("Ніцца", Франція), Бечірі Омерагич ("Цюрих"), Рікардо Родрігес ("Торіно", Італія), Фабіан Шер ("Ньюкасл", Англія).
Півзахисники: Едімілсон Фернандеш ("Майнц", Німеччина), Ремо Фройлер ("Аталанта", Італія), Маріо Гавранович ("Динамо" З, Хорватія), Адмір Мехмеді, Ренато Штеффен (обидва – "Вольфсбург", Німеччина), Джердан Шакірі ("Ліверпуль", Англія), Рубен Варгас ("Аугсбург", Німеччина), Граніт Джака ("Арсенал", Англія), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва – "Айнтрахт" Ф, Німеччина).
Нападники: Харіс Сеферович ("Бенфіка", Португалія), Брель Емболо ("Боруссія" М, Німеччина).
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