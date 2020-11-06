Швейцария объявила заявку на матчи с Украиной и Испанией в Лиге наций
Сборная Швейцарии 6 ноября объявила список футболистов, вызванных для подготовки к матчам в ноябре. Швецария проведет товарищеский матч с Бельгией (11 ноября) и два поединка Лиги наций - с Испанией (14 ноября) и Украины (17 ноября).
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович вызвал 24-х футболистов для подготовки к ближайшим матчам своей команды. Об этом сообщает официальный сайт Швейцарской футбольной ассоциации.
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Состав сборной Швейцарии
Вратари: Ян Зоммер ("Боруссия" М, Германия), Ивон Мвого ("Лейпциг", Германия), Грегор Кобель ("Штутгарт", Германия).
Защитники: Мануэль Аканджи ("Боруссия" Д, Германия), Лорис Бенито ("Бордо", Франция), Сильван Видмер, Эрай Кюмарт (оба – "Базель"), Нико Эльведи ("Боруссия" М, Германия), Джордан Лотомба ("Ницца", Франция), Бечири Омерагич ("Цюрих"), Рикардо Родригес ("Торино", Италия), Фабиан Шер ("Ньюкасл", Англия).
Полузащитники: Эдимилсон Фернандеш ("Майнц", Германия), Ремо Фройлер ("Аталанта", Италия), Марио Гавранович ("Динамо" З, Хорватия), Адмир Мехмеди, Ренато Штеффен (оба – "Вольфсбург", Германия), Шакири ("Ливерпуль", Англия), Рубен Варгас ("Аугсбург", Германия), Джака ("Арсенал", Англия), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба – "Айнтрахт" Ф, Германия).
Нападающие: Харис Сеферович ("Бенфика", Португалия), Брель Эмболо ("Боруссия" М, Германия).
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