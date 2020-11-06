Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов оголосив розширену заявку своєї команди на матчі в листопаді. У заявку потрапило 29 футболістів.

У заявку збірної Німеччини повернувся гравець "Баварії" Лерой Сане, який пропускав жовтневі матчі через травму. Про це повідомляє 24 канал.

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Натомість поза заявкою опинився захисник "Баварії" Ніклас Зюле, в якого був виявлений коронавірус. Також не включений до складу хавбек "Челсі" Кай Хавертц. У нього теж виявлений коронавірус.

Йоахім Льов не викликав Юліана Дракслера з ПСЖ та Марка-Андре тер Штегена з "Барселони". Матчі "Маншафт" пропустить і Емре Джан з "Боруссії" Дортмунд та Лукас Клостерман з РБ "Лейпциг".

Заявка збірної Німеччини

Воротарі: Олівер Бауманн, Мануель Ноєр, Берн Лено, Кевін Трапп.

Захисники: Маттіас Гінтер, Робін Гозенс, Марсель Хальстенберг, Бенжамен Хенрікс, Робін Кох, Тіло Керер, Філіпп Макс, Антоні Рюдігер, Ніко Шульц, Ніклас Штарк, Джонатан Таа, Фелікс Удохай.

Півзахисники: Надім Амірі, Юліан Брандт, Махмуд Дауд, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Ілкай Гюндоган, Йонас Хофманн, Йозуа Кімміх, Тоні Кроос, Флоріан Нойхаус, Лерой Сане.

Нападники: Лука Вальдшмідт, Тімо Вернер.

Важливо. Перший матч між Україною та Німеччиною у Лізі націй відбувся у Києві 10 жовтня і завершився перемогою німців 2:1. Поєдинок у Лейпцизі між Німеччиною та Україною пройде 14 листопада. Початок гри о21:45.