Без лідерів, але із Сане: Німеччина оголосила склад на матч з Україною в Лізі націй
Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов оголосив розширену заявку своєї команди на матчі в листопаді. У заявку потрапило 29 футболістів.
У заявку збірної Німеччини повернувся гравець "Баварії" Лерой Сане, який пропускав жовтневі матчі через травму. Про це повідомляє 24 канал.
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Натомість поза заявкою опинився захисник "Баварії" Ніклас Зюле, в якого був виявлений коронавірус. Також не включений до складу хавбек "Челсі" Кай Хавертц. У нього теж виявлений коронавірус.
Йоахім Льов не викликав Юліана Дракслера з ПСЖ та Марка-Андре тер Штегена з "Барселони". Матчі "Маншафт" пропустить і Емре Джан з "Боруссії" Дортмунд та Лукас Клостерман з РБ "Лейпциг".
Заявка збірної Німеччини
Воротарі: Олівер Бауманн, Мануель Ноєр, Берн Лено, Кевін Трапп.
Захисники: Маттіас Гінтер, Робін Гозенс, Марсель Хальстенберг, Бенжамен Хенрікс, Робін Кох, Тіло Керер, Філіпп Макс, Антоні Рюдігер, Ніко Шульц, Ніклас Штарк, Джонатан Таа, Фелікс Удохай.
Півзахисники: Надім Амірі, Юліан Брандт, Махмуд Дауд, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Ілкай Гюндоган, Йонас Хофманн, Йозуа Кімміх, Тоні Кроос, Флоріан Нойхаус, Лерой Сане.
Нападники: Лука Вальдшмідт, Тімо Вернер.
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