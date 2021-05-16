Українець вийшов на поле перед самою перервою, а вже на старті другого тайму відзначився голом. Швед замкнув простріл з правого флангу. Для українця цей гол став четвертим у Лізі Жупіле.
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До завершення зустрічі Мехелен та Стандард обмінялися голами. У підсумку, 3:1 – перемога господарів, яка дозволила їм очолити групу у боротьбі за вихід у Лігу конференцій.
Попереду командам залишається зіграти два тури. У Мехелена 34 очки, другим йде Гент Яремчука та Безуса з 32 пунктами.
Гол Шведа
Чемпіонат Бельгії, плей-оф за єврокубки (тур 4)
Мехелен – Стандард 3:1
Голи: Шуфс, 13, 71, Швед, 57 – Мулека, 89.