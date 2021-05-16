Українець вийшов на поле перед самою перервою, а вже на старті другого тайму відзначився голом. Швед замкнув простріл з правого флангу. Для українця цей гол став четвертим у Лізі Жупіле.

До теми Безус видав феєрію з допомогою Яремчука – Гент розгромив Остенде у битві за єврокубки

До завершення зустрічі Мехелен та Стандард обмінялися голами. У підсумку, 3:1 – перемога господарів, яка дозволила їм очолити групу у боротьбі за вихід у Лігу конференцій.

Попереду командам залишається зіграти два тури. У Мехелена 34 очки, другим йде Гент Яремчука та Безуса з 32 пунктами.

Гол Шведа

Чемпіонат Бельгії, плей-оф за єврокубки (тур 4)

Мехелен – Стандард 3:1

Голи: Шуфс, 13, 71, Швед, 57 – Мулека, 89.