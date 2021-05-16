Украинец вышел на поле перед самым перерывом, а уже на старте второго тайма отличился голом. Швед замкнул прострел с правого фланга. Для украинца этот гол стал четвертым в Лиге Жупиле.

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До окончания встречи Мехелен и Стандард обменялись голами. В итоге, 3:1 – победа хозяев, которая позволила им возглавить группу в борьбе за выход в Лигу конференций.

Впереди командам остается сыграть два тура. У Мехелена 34 очка, вторым идет Гент Яремчука и Безуса с 32 пунктами.

Гол Шведа

Чемпионат Бельгии, плей-офф за еврокубки (тур 4)

Мехелен – Стандард 3:1

Голы: Шуфс, 13, 71, Швед, 57 – Мулека, 89.