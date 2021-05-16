На 20-й хвилині Гент організував гол зусиллями українців. Роман Яремчук запустив у прорив Романа Безуса, а той черпачком перекинув голкіпера.

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На 34-й хвилині Безус знову опинився в епіцентрі ключового епізоду. Воротар Остенде Гійом Юбер завалив Романа на межі штрафного майданчика та отримав червону картку. Ще до перерви гості забили вдруге. Безус та Яремчук взяли участь в атаці, яка звершилася влучним ударом Алессіо Кастро-Монтеса.

У другому таймі побиття Остенде продовжилося. Спочатку Кевін Вандендріссхе зрізав м'яч у власні ворота, а згодом дубль оформив Безус. Захисники дозволили Романові головою прийняти м'яч, а потім і пробити злету.

Гент вийшов на першу сходинку квартету в боротьбі за єврокубки. У "буйволів" 32 очки. Сьогодні також зіграють Мехелен Мар'яна Шведа та Стандард – у них по 31 та 28 пунктів відповідно. Остенде має 30 очок.

Перший гол Безуса

Другий гол Безуса

Чемпіонат Бельгії, плей-оф за єврокубки (тур 4)

Остенде – Гент 0:4

Голи: Безус, 20, 66, Кастро-Монтес, 43, Вандендріссхе (автогол), 58.