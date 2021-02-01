Вінгер Мехелена Мар'ян Швед розповів, чому важко вливався у новий колектив.

Джерело: Футбол 24

Як відомо, Мар'ян Швед після переходу у Мехелен зрідка потрапляв у заявку, а потім отримав значну порцію критики від головного тренера. Після цього український вінгер додав у формі та почав забивати майже в кожному матчі.

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За словами самого футболіста, спочатку йому бракувало присутності дружини і доньки, а потім він важко переніс захворювання COVID-19. Окрім того, прибувати на базу о 7 ранку для нього було незвично, що теж зіграло свою роль.

Разом з тим, Швед вбачає проблему лише у самому собі. Він погоджується з критикою тренера, тому й почав посилено тренуватися, завдяки чому став зіркою нападу Мехелена.

Обговорювати майбутнє – повернення в Селтік чи поноцінний контракт з Мехеленом – Швед наразі не готовий.