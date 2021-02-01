Вингер Мехелена Марьян Швед рассказал, почему трудно вливался в новый коллектив.

Источник: Футбол 24

Как известно, Марьян Швед после перехода в Мехелен изредка попадал в заявку, а затем получил значительную порцию критики от главного тренера. После этого украинский вингер добавил в форме и начал забивать почти в каждом матче.

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По словам самого футболиста, сначала ему не хватало присутствия жены и дочери, а потом он тяжело перенес заболевания COVID-19. Кроме того, прибывать на базу в 7 утра для него было непривычно, что тоже сыграло свою роль.

Вместе с тем, Швед видит проблему только в самом себе. Он соглашается с критикой тренера, поэтому и начал усиленно тренироваться, благодаря чему стал звездой нападения Мехелена.

Обсуждать будущее – возвращение в Селтик или полноценный контракт с Мехеленом –Швед пока не готов.