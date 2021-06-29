Права на Шведа належать Селтіку, але шотландський клуб не дав йому проявити себе та відправив в оренду у Мехелен. Раніше українець заявляв, що хотів би залишитись у Бельгії.

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Де продовжу виступати – у Селтіку чи в Мехелені? Клуби наразі домовляються, не можуть ніяк це зробити. Де б хотів виступати? Я не можу говорити про це, – сказав Швед.

Орендна угода Шведа завершується вже завтра, 30 червня. Контракт Мар'яна із шотландським грандом розрахований до літа 2023 року.

У минулому сезоні Швед зіграв за Мехелен 24 матчі, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.