Україна – Швеція: історія зустрічей

У рамках Євро-2020 нас очікує четверта зустріч України та Швеції.

Вперше команди зустрілися між собою у 2008-му. Долю товариського поєдинку у Стокгольмі вирішив класний удар Сергія Назаренка – 1:0.

Огляд матчу Швеція – Україна (2008)

Наступна зустріч відбулася у 2011-му в рамках товариського турніру на Кіпрі. В основний час суперники обмінялися голами Юхана Ельмандера та Марко Девіча, а у серії пенальті українці перемогли 5:4 .

. Минуло півроку і шведи приїхали до Харкова, де нарешті перемогли українців. Тобіас Хюсен на другій компенсованій хвилині засмутив Андрія Диканя.

Остання дотепер зустріч відбулася на Євро-2012. Усі чудово пам ' ятають гол Златана Ібрагімовіча і дубль Андрія Шевченка. Наш дебютний матч на чемпіонатах Європи вражав драматургією та емоціями – 2:1 у Києві.

Огляд матчу Україна – Швеція (2012)

Цікаві факти про матч Україна – Швеція на Євро-2020

В особливому для нас матчі на Євро-2012 брали участь Андрій Пятов та Андрій Ярмоленко. Одразу троє шведів з того складу потрапили до заявки на Євро-2020: Андреас Гранквіст, Мікаель Лустіг та Себастьян Ларссон.

з того складу потрапили до заявки на Євро-2020: Андреас Гранквіст, Мікаель Лустіг та Себастьян Ларссон. Якщо нинішній чемпіонат Європи є третім поспіль і загалом для України, то Швеція виступає на сьомому Євро (і шостому підряд).

Українці лише одного разу грали на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго. У 2007-му наша національна команда поступилася Шотландії 1:3 в матчі відбору на Євро-2008. Єдиним голом відзначився Андрій Шевченко.



Шевченко забиває на "Хемпден Парк" / Фото Getty Images

У складі збірної Швеції виступає 34-річний півзахисник Густав Свенссон (один матч на Євро-2020). З 2012-го по 2014-й він грав за сімферопольську Таврію. У минулому році Свенссон в інтерв ' ю шведській пресі розповів про жахливі деталі анексії Кримського півострова російськими військами.

Які відчуття, коли російський спецназівець проводить автоматом перед вашим обличчям? Я хотів би не знати відповіді, – відверто зізнавався Густав і не грав роль типового футболіста з "футболом поза політикою".