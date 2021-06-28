Футболіст розповів, як у 2014 році був змушений покидати Крим. Про Україну, українців та Таврію в нього лише найкращі спогади. Також Свенссон переконаний, що втікати його змусила Росія.

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Зрозуміло, ви пам'ятаєте, що сталося. Є багато питань про це. Це був хвилюючий час. Була напружена ситуація, навіть попри те, що загрози не було ні щодо мене, дружини чи родичів. Трохи хвилювалися, нервували, але нам вдалося вибратися звідти до того, як більшість аеропортів закрили, – сказав він.

Також він додав, що збірні Швеції та України схожі за стилем гри, тож протистояння буде дуже цікавим. За Таврію він виступав в 2012 – 2014 роках.

Нагадаємо, завтра відбудеться матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна. Початок зустрічі – о 22:00.