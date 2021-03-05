У день 50-річчя півзахисника збірної України Андрія Полуніна пригадуємо один із найяскравіших епізодів його кар'єри. У 1995-му Полунін відзначився голом у ворота збірної Італії.

Джерело: 24 канал

У його житті були срібні та бронзові медалі чемпіонату України, вихід у фінал Кубка України, виступи у Бундеслізі. Втім особлива сторінка життєпису Андрія Полуніна пов'язана із збірною України.

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Всього у складі "синьо-жовтих" Полунін провів дев'ять поєдинків. Перший та останній із них стали знаковими. У дебютному матчі 1992-го Андрій оформив асист на Юрія Максимова, а українці розійшлися миром у спарингу з білорусами – 1:1.

Через три роки українці гостювали на Апеннінах, де відбулося протистояння з італійцями в рамках відбору на Чемпіонат Європи-1996. На 19-й хвилині зустрічі Геннадій Орбу з лівого флангу відпасував на Полуніна. У того удар відверто не склався – Андрій послизнувся, до того ж як слід пробити завадив захисник Чіро Феррара. Проте іноді так трапляється, що здавалося б негативні обставини трансформуються у сприятливі. Для кіпера італійців Анжело Перуцці незграбний удар Полуніна та рикошет від Феррари стали сюрпризом – так було відкрито рахунок.

На жаль, після цього українці пропустили тричі, та у підсумку фінішували у своїй групі аж четвертими (позаду Хорватії, Італії та Литви) і на Євро не поїхали. Однак той гол Полуніна до 2007-го залишився єдиним для українців у протистояннях з італійцями.

Станом на даний момент у восьми зустрічах "синьо-жовті" лише тричі забивали іменитому супернику – після Полуніна це робили інші українські футболісти із Серії А: Андрій Шевченко та Руслан Маліновський.

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Загалом Андрій Полунін провів понад півтори сотні матчів за Дніпро, грав за київський ЦСКА, Кривбас, Карпати, а також німецькі Нюрнберг, Санкт-Паулі та Рот-Вайс.