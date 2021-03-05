В день 50-летия полузащитника сборной Украины Андрея Полунина вспоминаем один из самых ярких эпизодов его карьеры. В 1995-м Полунин отличился голом в ворота сборной Италии.

Источник: 24 канал

В его жизни были серебряные и бронзовые медали чемпионата Украины, выход в финал Кубка Украины, выступления в Бундеслиге. Но особая страница биографии Андрея Полунина связана со сборной Украины.

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Всего в составе "сине-желтых" Полунин провел девять поединков. Первый и последний из них стали знаковыми. В дебютном матче 1992-го Андрей оформил ассист на Юрия Максимова, а украинцы разошлись миром в спарринге с белорусами – 1:1.

Через три года украинцы гостили на Апеннинах, где состоялось противостояние с итальянцами в рамках отбора на Чемпионат Европы-1996. На 19-й минуте встречи Геннадий Орбу с левого фланга отпасовал на Полунина. У того удар откровенно не сложился – Андрей поскользнулся, к тому же как следует пробить помешал защитник Чиро Феррара. Впрочем, иногда так случается, что казалось бы негативные обстоятельства трансформируются в благоприятные. Для голкипера итальянцев Анжело Перуцци неуклюжий удар Полунина и рикошет от Феррары стали сюрпризом – так был открыт счет.

К сожалению, после этого украинцы пропустили трижды, и в итоге финишировали в своей группе лишь четвертыми (следом за Хорватией, Италией и Литвой) и на Евро не поехали. Однако тот гол Полунина до 2007-го оставался единственным для украинской сборной в противостояниях с итальянцами.

По состоянию на данный момент в восьми встречах "сине-желтые" лишь трижды забивали именитому сопернику – после Полунина это делали другие украинские футболисты из Серии А: Андрей Шевченко и Руслан Малиновский.

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Всего Андрей Полунин провел более 150 матчей за Днепр, играл за киевский ЦСКА, Кривбасс, Карпаты, а также немецкие Нюрнберг, Санкт-Паули и Рот-Вайс.