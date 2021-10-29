По словам форварда, Шевченко был очень требовательным. Специалист мог дать хорошую взбучку за неправильное решение, которое могло навредить команде.

Кстати Петраков – не физрук, – травмированный Беседин заступился за тренера национальной сборной

Особенно форварду досталось за матч с Северной Македонией. Беседин в центре поля отыграл на Сидорчука пятой, но соперник перехватил мяч и едва не сравнял счет.

Я захожу, видно, что переживает Шевченко, говорит: "Что ты делаешь, мля? Кто так играет? Кто в центре пятками отдает, еще и в таком матче?" И давай, короче. Мог напихать – это все было по делу,

– рассказал Беседин.

Напомним, на Евро-2020 Украина дошла до 1/4 финала, где уступила Англии со счетом 0:4. Артем Беседин получил травму в матче 1/8 против Швеции. Вышедший вместо него Артем Довбык забил победный гол.