На думку Артема Бєсєдіна, який досі заліковує отриману на Євро-2020 травму, таке враження – помилкове. Петраков – досвідчений фахівець з великими амбіціями, рівень якого відповідає займаній посаді.

До речі Від визнання помилок легше не стає, – колишній захисник збірної розкритикував стиль Петракова

Петракову можу тільки побажати, щоб він разом з командою поїхав на ЧС-2022 в Катар. Він цього на всі 100 відсотків заслужив. Я знаю його. Він – максималіст, дуже хороша людина і тренер. Чи фізрук він? Ні, не фізрук, це точно. Він заслужив на цю посаду в збірній,

– переконаний Бєсєдін.

Нагадаємо, Петраков очолив національну збірну у другій половині серпня. На чолі збірної України він провів 5 матчів – 1 перемога та 4 нічиїх.

16 листопада Україна проведе вирішальну битву за продовження боротьби за путівки на Мундіаль в Катарі проти Боснії та Герцеговини.

Перед цим 11 листопада "жовто-сині" проведуть спаринг проти збірної Болгарії.