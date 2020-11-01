Футболіст збірної України Ігор Пластун здав позитивний тест на COVID-19. Гравець бельгійського "Гента" самоізолювався після позитивного тесту на коронавірус.

Про те, що Ігор Пластун здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє voetbalprimeur.be з посиланням на Het Nieuwsblad.

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Що відомо про коронавірус у Пластуна

30-річний українець відправився на самоізоляцію разом з ще двома гравцями "Гента" Андреасом Ханче-Ольсеном і Джорданом Ботаком.

Наразі немає інформації про те, як Пластун переносить хворобу.

У цьому сезоні Пластун забив 2 голи у 11 матчах за "Гент".

Зазначимо, що Пластун не був включений у розширений список збірної України на листопадові матчі проти Польщі, Швейцарії та Німеччини.

Хто ще заразився коронавірусом

26-го жовтня стало відомо, що футболісти "Динамо" Георгій Бущан та Віталій Миколенко здали позитивні тести на коронавірус.

Того ж дня з'явилася інформація про коронавірус у гравця бельгійського "Андерлехта" Богдана Михайліченка.

Усі троє потрапили у розширену заявку збірної України на матчі в листопаді.