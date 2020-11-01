Еще один футболист сборной Украины заразился коронавирусом
Футболист сборной Украины Игорь Пластун сдал положительный тест на COVID-19. Игрок бельгийского "Гента" самоизолировался после положительного теста на коронавирус.
О том, что Игорь Пластун сдал положительный тест на коронавирус, сообщает voetbalprimeur.be со ссылкой на Het Nieuwsblad.
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Что известно о коронавирусе у Пластуна
30-летний украинец отправился на самоизоляцию вместе с еще двумя игроками "Гента" Андреасом Ханча-Ольсеном и Джорданом Ботаком.
Пока нет информации о том, как Пластун переносит болезнь.
В этом сезоне Пластун забил 2 гола в 11 матчах за "Гент".
Отметим, что Пластун не был включен в расширенный список сборной Украины на ноябрьские матчи против Польши, Швейцарии и Германии.
Кто еще заразился коронавирусом
26-го октября стало известно, что футболисты "Динамо" Георгий Бущан и Виталий Миколенко сдали положительные тесты на коронавирус.
В тот же день появилась информация о коронавирусе у игрока бельгийского "Андерлехта" Богдана Михайличенко.
Все трое попали в расширенную заявку сборной Украины на матчи в ноябре.
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