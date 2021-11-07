За інформацією найкращого італійського футбольного інсайдера Джанлуки Ді Марціо, завтра, 8 листопада, Андрій Шевченко прибуде в Геную, де підпише контракт з Дженоа. Усі умови остаточно погоджені.

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Також з Шевченком прибуде його помічник Мауро Тассотті. Як стверджує Ді Марціо, контракт з українським фахівцем буде розрахований до червня 2024 року, а його зарплата складе 2 мільйони євро на рік.

Раніше лунала інформація, що нові власники Дженоа покладають на Шевченка великі сподівання та вірять, що фахівець виведе команду на якісно новий рівень.

На чолі Дженоа Шевченко може дебютувати 21 листопада матчем проти Роми, яку тренує зірковий Жозе Моурінью.