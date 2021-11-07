По информации лучшего итальянского футбольного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, завтра, 8 ноября, Андрей Шевченко прибудет в Геную, где подпишет контракт с Дженоа. Все условия уже согласованы.

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Также с Шевченко прибудет его помощник Мауро Тассотти. Как утверждает Ди Марцио, контракт с украинским специалистом будет рассчитан до июня 2024 года, а его зарплата составит 2 миллиона евро в год.

Раньше звучала информация, что новые владельцы Дженоа возлагают на Шевченко большие надежды и верят, что специалист выведет команду на качественно новый уровень.

Во главе Дженоа Шевченко может дебютировать 21 ноября матчем против Ромы, которую тренирует звездный Жозе Моуринью.