Усі ключові події у цьому поєдинку трапилися у першому таймі. Зокрема, всі три голи було забито до перерви.

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Вже на 6-й хвилині Аталанта організувала затяжну атаку, у зародку якої взяв участь Руслан Маліновський. Однак ключовими діями відзначилися Давіде Дзаппакоста та Маріо Пашаліч. Перший прострілив, а другий замкнув на дальній штанзі.

Господарі забили після нехитрої комбінації. Дієго Годін виписав ідеальний пас через пів поля на Жоао Педро, а той пробив з рикошетом від Меріха Деміраля, який ускладнив завдання Хуана Муссо відбити цей удар. І все ж до перерви бергамаски вийшли вперед і, як виявилося, забили переможний гол. Дуван Сапата протиснув оборону і точно пробив з розвороту.

Маліновський відіграв 63 хвилини, а портал WhoScored оцінив українця передостанньою оцінкою серед гравців основи Аталанти – 6,58. Перемога дозволила команда Гасперіні піднятися на четверту сходинку Серії А з 22 очками. Кальярі на останньому місці.

Чемпіонат Італії, 12 тур

Кальярі – Аталанта 1:2

Голи: Жоао Педро, 27 – Пашаліч, 6, Сапата, 43.