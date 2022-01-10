Після матчу провідні журналісти Італії Ніколо Скіра та Джанлука Ді Марціо заговорили про можливе звільнення Шевченка. Мовляв, через погані результати керівництво клубу втратило довіру до українця.

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Захищати Шевченка, який перебуває на самоізоляції через COVID-19, вийшов сам президент Дженоа Альберто Дзангрільо. Він запевнив, що клуб розуміє всі проблеми та активно працює над їх вирішенням.

Зокрема, Дженоа проводить активну трансферну кампанію та зміцнює склад. Але прибирати Андрія Шевченка з посади ніхто не збирається.

"Чи можливий виліт до Серії Б? Ми все враховуємо, і це частина футболу. Коли два місяці тому я сказав, що ми повинні діяти крок за кроком, я припускав, що може статися таке. Я один із фанатів клубу і чудово розумію, що зараз відбувається в серцях та головах уболівальників.

Коли щось не так із відділенням, головного лікаря не прибирають. Ми все обговорюємо, і я в першу чергу. У складний момент усі мають проаналізувати ситуацію – і тренери, і гравці", – сказав Дзангрільо.

Зазначимо, що під керівництвом Шевченка Дженоа ще жодного разу не святкувала перемогу в чемпіонаті та програла 6 із 9 матчів.

Після 21 туру Серії А "грифони" перебувають на 19 місці у таблиці, відстань до рятівної 17 позиції складає 5 очок.