Напередодні поєдинку офіційний сайт Дженоа шокував новиною. Головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко знову отримав позитивний тест на коронавірус і був негайно ізольований. Відтак, зустріч двох українців стала лише заочною. Зрештою, Віктор Коваленко також у стартовий склад Спеції не потрапив.

Читайте також Маліновський у вогні – українець оформив гол+пас і видав класний матч проти Удінезе: відео

Гості швидко відкрили рахунок. Даніеле Верді прострілив у центр штрафного майданчика на Сімоне Бастоні, а той у дотик переправив м'яч у ціль.

На 85-й хвилині тренерський штаб Спеції випустив на поле Віктора Коваленка, який зіграв вперше після захворювання на коронавірус. Українець допоміг своїй команді зберегти позитивний результат.

Дженоа продовжує перебувати у майже безнадійній ситуації з 12 очками. Спеція здобуває три пункти і має в активі вже 19 очок.

Чемпіонат Італії, 21 тур

Дженоа – Спеція 0:1

Гол: С. Бастоні, 14.