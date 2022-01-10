После матча ведущие журналисты Италии Николо Скира и Джанлука Ди Марцио заговорили о возможном увольнении Шевченко. Мол, из-за плохих результатов руководство клуба потеряло доверие к украинцу.

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Защищать Шевченко, находящегося на самоизоляции из-за COVID-19, вышел сам президент Дженоа Альберто Дзангрильо. Он заверил, что клуб понимает все проблемы и работает над их решением.

В частности, Дженоа проводит активную трансферную кампанию и укрепляет состав. Но убирать Андрея Шевченко из должности никто не собирается.

"Возможен ли вылет в Серию Б? Мы все учитываем, и это часть футбола. Когда два месяца назад я сказал, что мы должны действовать шаг за шагом, я предполагал, что может произойти такое. Я один из фанатов клуба и прекрасно понимаю, что сейчас происходит в сердцах и головах болельщиков.

Если что-то не так с отделением, главврача не убирают. Мы все обсуждаем и я в первую очередь. В сложный момент все должны проанализировать ситуацию – и тренеры, и игроки", – сказал Дзангрильо.

Отметим, что под руководством Шевченко Дженоа еще ни разу не праздновала победу в чемпионате и проиграла 6 из 9 матчей.

После 21 тура Серии А "грифоны" находятся на 19 месте в таблице, расстояние до спасительной 17 позиции составляет 5 очков.