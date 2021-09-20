Зупинити Андрія Шевченка, коли той грав за Мілан, було завданням "із зірочкою". Марко Матерацці був готовий на все, аби не дати українському форварду забити.

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Шевченко – великий футболіст і тренер, але тоді для мене він був ворогом. Це війна, розумієш. Так, я використовував жорсткі прийоми і міг завдати йому травми, але я ні про що не жалкую. Коли Шевченко виходив на матч зі сталевими пластинами в щелепі, я сказав йому в підтрибунці, що з ним трапиться щось погане. А він розсміявся мені в обличчя. Він такий же боєць, як і я,

– пригадав Матерацці.

Нагадаємо, Марко Матерацці – колишній захисник Інтера та збірної Італії, який був відомий завдяки брудним прийомам на футбольному полі.

Особливу "славу" йому приніс епізод із Зінедіном Зіданом у фіналі ЧС-2006, коли він спровокував француза та отримав удар у груди.