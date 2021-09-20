Як розповів журналіст Ігор Циганик, Маліновський мав стати не єдиною жертвою нового тренера збірної. Поза заявкою команди на матчі проти Фінляндії та Боснії та Герцеговини мав опинитись і Олександр Караваєв, чиї помилки призвели до сенсаційної нічиєї проти Казахстану.

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У першочерговому списку Петракова на матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини не було і Караваєва. Він не хотів викликати його. І там просто втрутилися певні люди, відбулися певні обставини, і Караваєва таки викликали на збір національної команди,

– стверджує Циганик.

Нагадаємо, Петраков у жовтневих матчах вирішив обійтися без Руслана Маліновського, за що вже отримав порцію критики. Для шансів на вихід у фінальну частину чемпіонату світу Україна мусить здобувати максимальну кількість очок у матчах проти фінів та боснійців, з якими ми зіграємо двічі.