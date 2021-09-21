По информации журналиста Игоря Цыганыка, Андрей Николаевич действительно получил предложение от сборной Турции. Специалист не стал рассматривать вариант и решил продолжить творческий отпуск.

К теме Петраков разошелся: вслед за Малиновским вне заявки сборной должен был оказаться еще один лидер

Если коротко, то информация правдива, Шевченко предложили рассмотреть возможность возглавить сборную Турции. Шевченко ответил, что на данном этапе не готов даже рассматривать этот вопрос. У Шевченко была возможность работать в Турции, но он не готов,

– рассказал Цыганик.

Напомним, контракт специалиста с УАФ завершился 1 августа, ассоциация футбола решила не продолжать сотрудничество с Шевченко. По информации журналистов, дело в деньгах, которых у УАФ нет.

Сообщалось, что главным кандидатом на пост является Сергей Ребров, но тот не смог договориться с Аль-Айном о расторжении контракта. В итоге команду возглавил Александр Петраков.